Додано: Чет 22 бер, 2018 09:13

Юнекс и покупает и продает. А в Днепре валютчики недалеко от каравана на титова. У них тут объява на финансах юа.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»