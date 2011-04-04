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Добрый вечер коллеги. Раз уж ветка о байках про банки и не только то расскажу я и свою байку. Решил я приобрести в Днепре слиточек золота и начал обзванивать банки .... и.... не нашел!!! Банки которые раньше впаривали металл сейчас в лучшем случае предлагают монеты. Все ссылаются на отсутствие специалистов и тех. возможности. И теперь у меня такие мысли: -снижают кол-во металла у населения? -что стало не выгодно? И самый главный вопрос как и куда его в случаи чего продать? Да продать то можно будет... Но из-за низкой конкуренции цена может быть ниже рынка. И у кого какие мысли? Делимся господа не стесняемся.
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Добрый день. Где купить я уже нашел. Байка была риторической. Почему так изменился рынок металлов? Раньше впаривали а теперь ищешь. Помню Правекс что только не продавал включая платину и палладий. А сейчас действительно ппоблема
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic написав:Добрый день. Где купить я уже нашел. Байка была риторической. Почему так изменился рынок металлов? Раньше впаривали а теперь ищешь. Помню Правекс что только не продавал включая платину и палладий. А сейчас действительно ппоблема
ihorsic написав: Почему так изменился рынок металлов?
Скорее всего бабалера поспособствовала: довольно продолжительное время "просто взять и купить слиток в банке" официально нельзя было. Соответственно в банках поразгоняли ответственные отделы и заморозили направление. А после либерализации -- или народ назад набрать не смогли. Или оказалось что уже никому не нужно: мотнуться с чемоданчиком зелени в ту же Польшу не сильно напряжно (если сильно приспичило).