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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:09

Анонсированы выплаты состоятельным вкладчикам «Форума»

ФГВФЛ начинает выплаты четвертой очереди кредиторов банка «Форум»: обязательства по вкладам свыше 200 тыс. грн, а также негарантированным обязательствам перед физлицами.

«Мы уже завершили выплаты третьей очереди вкладчиков банка "Форум" (выплаты самому Фонду. - Ред.) и теперь приступим к выплатам вкладчикам "200+". Надеемся, что львиную долю этой очереди мы закроем», - заявила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.

По ее словам, возможность выплаты всем вкладчикам будут зависеть от возможности проводить активы АЗС WOG.

«"Привет" этой корпорации, которая блокирует в судах возможность продажи активов», - подчеркнула она.

https://finclub.net/news/fgvfl-nachnet-vyplaty-sostoyatelnym-vkladchikam-foruma.html


Крутяк , но меня нет в Форуме.
По Дельте вряд-ли дойдут до 4 очереди (((
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:32

zzzzzz

у меня в Форуме был сейф и мне не вернули залоговую стоимость ключей.
заявление кредиторских требований я писал.
это какая очередь?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:50

IMPRINTER

Честно не знаю.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:52

Коллеги насущный вопрос , автопролонгировался на целый год депозит в А-банке под очень низкую ставку в гривне - 13,66%

( проходил лечение , не мог посетить банк )

Есть какой-то способ разорвать депо , или только через суды ?
(прошлый депозит который закончился был наразрывной)
Живите своим умом!
zzzzzz
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