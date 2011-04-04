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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:09
Анонсированы выплаты состоятельным вкладчикам «Форума»
ФГВФЛ начинает выплаты четвертой очереди кредиторов банка «Форум»: обязательства по вкладам свыше 200 тыс. грн, а также негарантированным обязательствам перед физлицами.
«Мы уже завершили выплаты третьей очереди вкладчиков банка "Форум" (выплаты самому Фонду. - Ред.) и теперь приступим к выплатам вкладчикам "200+". Надеемся, что львиную долю этой очереди мы закроем», - заявила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.
По ее словам, возможность выплаты всем вкладчикам будут зависеть от возможности проводить активы АЗС WOG.
«"Привет" этой корпорации, которая блокирует в судах возможность продажи активов», - подчеркнула она.
https://finclub.net/news/fgvfl-nachnet-vyplaty-sostoyatelnym-vkladchikam-foruma.html
Крутяк , но меня нет в Форуме.
По Дельте вряд-ли дойдут до 4 очереди (((
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:32
zzzzzz
у меня в Форуме был сейф и мне не вернули залоговую стоимость ключей.
заявление кредиторских требований я писал.
это какая очередь?
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:50
IMPRINTER
Честно не знаю.
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:52
Коллеги насущный вопрос , автопролонгировался на целый год депозит в А-банке под очень низкую ставку в гривне - 13,66%
( проходил лечение , не мог посетить банк )
Есть какой-то способ разорвать депо , или только через суды ?
Живите своим умом!
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