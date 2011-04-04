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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:09
Анонсированы выплаты состоятельным вкладчикам «Форума»
ФГВФЛ начинает выплаты четвертой очереди кредиторов банка «Форум»: обязательства по вкладам свыше 200 тыс. грн, а также негарантированным обязательствам перед физлицами.
«Мы уже завершили выплаты третьей очереди вкладчиков банка "Форум" (выплаты самому Фонду. - Ред.) и теперь приступим к выплатам вкладчикам "200+". Надеемся, что львиную долю этой очереди мы закроем», - заявила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.
По ее словам, возможность выплаты всем вкладчикам будут зависеть от возможности проводить активы АЗС WOG.
«"Привет" этой корпорации, которая блокирует в судах возможность продажи активов», - подчеркнула она.
https://finclub.net/news/fgvfl-nachnet-vyplaty-sostoyatelnym-vkladchikam-foruma.html
Крутяк , но меня нет в Форуме.
По Дельте вряд-ли дойдут до 4 очереди (((
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:32
zzzzzz
у меня в Форуме был сейф и мне не вернули залоговую стоимость ключей.
заявление кредиторских требований я писал.
это какая очередь?
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:50
IMPRINTER
Честно не знаю.
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:52
Коллеги насущный вопрос , автопролонгировался на целый год депозит в А-банке под очень низкую ставку в гривне - 13,66%
( проходил лечение , не мог посетить банк )
Есть какой-то способ разорвать депо , или только через суды ?
(прошлый депозит который закончился был наразрывной)
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:01
zzzzzz написав:
Коллеги насущный вопрос , автопролонгировался на целый год депозит в А-банке под очень низкую ставку в гривне - 13,66%
( проходил лечение , не мог посетить банк )
Есть какой-то способ разорвать депо , или только через суды ?
(прошлый депозит который закончился был наразрывной)
Сторонам никто не запрещает подписать допку об изменении даты окончания договора. Или банку «надати згоду на дострокове повернення». Напишите заяву, обсудите ситуацию. Суд (две инстанции) - это до полугода в лучшем случае
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