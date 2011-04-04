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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:09
Анонсированы выплаты состоятельным вкладчикам «Форума»
ФГВФЛ начинает выплаты четвертой очереди кредиторов банка «Форум»: обязательства по вкладам свыше 200 тыс. грн, а также негарантированным обязательствам перед физлицами.
«Мы уже завершили выплаты третьей очереди вкладчиков банка "Форум" (выплаты самому Фонду. - Ред.) и теперь приступим к выплатам вкладчикам "200+". Надеемся, что львиную долю этой очереди мы закроем», - заявила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.
По ее словам, возможность выплаты всем вкладчикам будут зависеть от возможности проводить активы АЗС WOG.
«"Привет" этой корпорации, которая блокирует в судах возможность продажи активов», - подчеркнула она.
https://finclub.net/news/fgvfl-nachnet-vyplaty-sostoyatelnym-vkladchikam-foruma.html
Крутяк , но меня нет в Форуме.
По Дельте вряд-ли дойдут до 4 очереди (((
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:32
zzzzzz
у меня в Форуме был сейф и мне не вернули залоговую стоимость ключей.
заявление кредиторских требований я писал.
это какая очередь?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:50
IMPRINTER
Честно не знаю.
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:52
Коллеги насущный вопрос , автопролонгировался на целый год депозит в А-банке под очень низкую ставку в гривне - 13,66%
( проходил лечение , не мог посетить банк )
Есть какой-то способ разорвать депо , или только через суды ?
(прошлый депозит который закончился был наразрывной)
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:01
zzzzzz написав:
Коллеги насущный вопрос , автопролонгировался на целый год депозит в А-банке под очень низкую ставку в гривне - 13,66%
( проходил лечение , не мог посетить банк )
Есть какой-то способ разорвать депо , или только через суды ?
(прошлый депозит который закончился был наразрывной)
Сторонам никто не запрещает подписать допку об изменении даты окончания договора. Или банку «надати згоду на дострокове повернення». Напишите заяву, обсудите ситуацию. Суд (две инстанции) - это до полугода в лучшем случае
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:32
Scholar
Да спасибо , попробую , хотя не факт что банк захочет идти навстречу, все таки он получил мои деньги на целый год с очень низкой ставкой 13,66%
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Додано: Чет 22 бер, 2018 20:06
Карамболь написав: coulthard написав:
6 березня подав запит, через дві години прийшла відповідь. При відправленні вони зобов'язують заповнити усі графи про свої дані. А так без проблем.
Тоже получил годовой отчёт о проделанной работе...
Только смущает меня одна запись
в четвёртом квартале... дескать я получил доход от ТОВ Сервис ХАБ и с него уплачен налог...
дел с этим ТОВ (Рекламні агентства) точно не имел... оформлено как додатеове благо...
Кто-нить сталкивался с таким?
Тоже пересмотрел. Имею от Привата в четвертом квартале сумму занесенную в "другие доходы". Поиск в Привате дал такой результат, такая сумма есть в "Бонусах+", но остальных бонусов по "Б+" окромя данной суммы нет в справке о доходах.
Странно что сумма учтена в справке, но попала в Б+.
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ruvex
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Додано: Чет 22 бер, 2018 20:14
пришла смс от мегабанка - 5% дают в долларе и 16% в гривне
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:46
ruvex написав:
Странно что сумма учтена в справке, но попала в Б+.
Если на карте есть более 100 грн и подключено депозитное свойство, то в выписке можно увидеть это:
— Нарахування відсотків на залишок коштів за договором Х грн
— Утримання податку з нарахованих на залишок власних коштів на карті відсотків -Х грн
— Переказ процентів, нарахованих на залишок власних коштів, на рахунок «Бонус Плюс» -Х грн
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MASolomko
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Додано: Чет 22 бер, 2018 22:23
MASolomko написав: ruvex написав:
Странно что сумма учтена в справке, но попала в Б+.
Если на карте есть более 100 грн и подключено депозитное свойство, то в выписке можно увидеть это:
— Нарахування відсотків на залишок коштів за договором Х грн
— Утримання податку з нарахованих на залишок власних коштів на карті відсотків -Х грн
— Переказ процентів, нарахованих на залишок власних коштів, на рахунок «Бонус Плюс» -Х грн
Подобного не нашел.
В описании прихода суммы в Б+ следующее "Выплата бонуса Выплата за покупки по акции".
Пока остается загадкой.
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ruvex
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