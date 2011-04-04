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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:48
IMPRINTER написав:zzzzzz
у меня в Форуме был сейф и мне не вернули залоговую стоимость ключей.
заявление кредиторских требований я писал.
это какая очередь?
Я по таврике попала с сейфом. Так как-то хитро сделано: заставна вартість ключів кажется идёт в 7-ю очередь, а не використана орендна плата - в 4-ю. Или наоборот, я уже даже просто забыла и смирилась
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:14
ruvex написав:
Подобного не нашел.
Тот текст с выписки по карте Уни.
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MASolomko
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:33
IMPRINTER написав:
у меня в Форуме был сейф и мне не вернули залоговую стоимость ключей.
заявление кредиторских требований я писал.
это какая очередь?
У Фидота 7-я
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:00
MASolomko написав: ruvex написав:
Подобного не нашел.
Тот текст с выписки по карте Уни.
Я уже все карты пересмотрел.
Даже в Привате не знают, отдали технарям на рассмотрение.
Может кому пригодится.
сумма в размере ХХ грн. выплата за участие акции "cash-back 5%". Получить 5% от суммы всех трат в ТСП в течении 30 дней от даты контакта с клиентом.
Востаннє редагувалось ruvex
в П'ят 23 бер, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:28
МС Платинум за депо півфонда грн - цікава пропозиція?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:31
Квесторе_поверніться написав:
МС Платинум за депо півфонда грн - цікава пропозиція?
А що дасть цей платинум?
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Scholar
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:53
Scholar написав: Квесторе_поверніться написав:
МС Платинум за депо півфонда грн - цікава пропозиція?
А що дасть цей платинум?
Що дає не знаю...без депо коштує 2000 в рік.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:10
brainybird написав:
пришла смс от мегабанка - 5% дают в долларе и 16% в гривне
На сайте мегабанка 15% максимум.
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Oleg_Sa
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