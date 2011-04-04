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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:48

  IMPRINTER написав:zzzzzz

у меня в Форуме был сейф и мне не вернули залоговую стоимость ключей.
заявление кредиторских требований я писал.
это какая очередь?

Я по таврике попала с сейфом. Так как-то хитро сделано: заставна вартість ключів кажется идёт в 7-ю очередь, а не використана орендна плата - в 4-ю. Или наоборот, я уже даже просто забыла и смирилась :oops:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:14

  ruvex написав:Подобного не нашел.
Тот текст с выписки по карте Уни.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:33

  IMPRINTER написав:у меня в Форуме был сейф и мне не вернули залоговую стоимость ключей.
заявление кредиторских требований я писал.
это какая очередь?

У Фидота 7-я
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:00

  MASolomko написав:
  ruvex написав:Подобного не нашел.
Тот текст с выписки по карте Уни.

Я уже все карты пересмотрел.
Даже в Привате не знают, отдали технарям на рассмотрение.

Может кому пригодится.
сумма в размере ХХ грн. выплата за участие акции "cash-back 5%". Получить 5% от суммы всех трат в ТСП в течении 30 дней от даты контакта с клиентом.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 23 бер, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:28

МС Платинум за депо півфонда грн - цікава пропозиція?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:31

  Квесторе_поверніться написав:МС Платинум за депо півфонда грн - цікава пропозиція?


А що дасть цей платинум?
Scholar
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:53

  Scholar написав:
  Квесторе_поверніться написав:МС Платинум за депо півфонда грн - цікава пропозиція?


А що дасть цей платинум?

Що дає не знаю...без депо коштує 2000 в рік.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:10

  brainybird написав:пришла смс от мегабанка - 5% дают в долларе и 16% в гривне

На сайте мегабанка 15% максимум.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:МС Платинум за депо півфонда грн - цікава пропозиція?
это где такое предлагают?
kolyuchy
 
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