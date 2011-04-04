Вообще-то, должна быть 6-я очередь, если речь о физ.лице.
7-я очередь для юр.лиц.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:44
Вообще-то, должна быть 6-я очередь, если речь о физ.лице.
7-я очередь для юр.лиц.
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 25 бер, 2018 16:18
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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