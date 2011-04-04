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США оштрафуют украинские финансовые учреждения на 30% от суммы долларовых транзакций, если Украина до сентября не ратифицирует соглашение с США в рамках выполнения закона FATCA
До конца года Украина должна полноценно начать выполнять американский закон FATCA, в рамках которого почти шесть сотен украинских финансовых учреждений согласились передавать данные о своих клиентах в американскую налоговую службу. Если парламент сорвет дедлайн для ратификации соглашения с США, которое урегулирует передачу информации, то каждая долларовая транзакция будет оштрафована на сумму 30% от платежа.
Украинским фискалам придется внимательнее изучить особенности американской налоговой системы. Уже в конце 2018 года украинские банки могут начать предоставлять информацию о своих клиентах – американцах в налоговую службу США (Internal Revenue Service; IRS). Такое требование предусмотрено принятым в 2010-м в США законом FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Банк "Форвард" (Forward Bank) направляет на увеличение уставного капитала 663 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.
"Согласно утвержденному плану капитализации, увеличение будет проведено в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить до 1 августа 2018 года, – на 175 млн грн", – сказано в сообщении.
По данным НБУ, на 1 января 2018 года уставный капитал банка составлял 540,75 млн грн.