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США оштрафуют украинские финансовые учреждения на 30% от суммы долларовых транзакций, если Украина до сентября не ратифицирует соглашение с США в рамках выполнения закона FATCA
До конца года Украина должна полноценно начать выполнять американский закон FATCA, в рамках которого почти шесть сотен украинских финансовых учреждений согласились передавать данные о своих клиентах в американскую налоговую службу. Если парламент сорвет дедлайн для ратификации соглашения с США, которое урегулирует передачу информации, то каждая долларовая транзакция будет оштрафована на сумму 30% от платежа.
Украинским фискалам придется внимательнее изучить особенности американской налоговой системы. Уже в конце 2018 года украинские банки могут начать предоставлять информацию о своих клиентах – американцах в налоговую службу США (Internal Revenue Service; IRS). Такое требование предусмотрено принятым в 2010-м в США законом FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Банк "Форвард" (Forward Bank) направляет на увеличение уставного капитала 663 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.
"Согласно утвержденному плану капитализации, увеличение будет проведено в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить до 1 августа 2018 года, – на 175 млн грн", – сказано в сообщении.
По данным НБУ, на 1 января 2018 года уставный капитал банка составлял 540,75 млн грн.
Квесторе_поверніться написав:МС Платинум за депо півфонда грн - цікава пропозиція?
А що дасть цей платинум?
из того , что знаю и проверено на себе , из реально полезного : 1)шаровой вход в лаунж зону в Борисполе 2) шаровой проход по Фаст лайн (по акции , но они ее постоянно продлевают ,не знаю действует ли сейчас )
Укрсиб прислал:
"ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!
З 1 квітня 2018 року Mastercard змінює для клієнтів усіх банків з картками Mastercard Platinum умови користування сервісом Fast Line та бізнес-залом Mastercard Lounge в терміналі D міжнародного аеропорту Бориспіль.
Щоб скористатися сервісом Fast Line та бізнес-залом Mastercard Lounge в аеропорту Бориспіль з карткою Mastercard Platinum необхідно:
1. Здійснити покупки за допомогою картки Mastercard Platinum на загальну суму від 3000 грн. протягом 30 днів. Враховуються всі розрахунки в торговельно-сервісній мережі та мережі інтернет по всьому світу за 5 днів до планової дати користування сервісами.
2. Скористатися карткою Mastercard Platinum як перепусткою через Fast Line та до бізнес-залу Mastercard Lounge.
Додатково повідомляємо, що з 30 березня 2018 року сервіс LoungeKey для проходження до бізнес-залів у міжнародних аеропортах не буде входити до переліку послуг для держателів пакетів De Luxe та Platinum.
UKRSIBBANK продовжує вдосконалювати свої сервіси для клієнтів. Тому незабаром очікуйте на нову пропозицію з покращеним переліком сервісів для комфортних та зручних мандрівок по всьому світу. "