RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:44

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:у меня в Форуме был сейф и мне не вернули залоговую стоимость ключей.
заявление кредиторских требований я писал.
это какая очередь?

У Фидота 7-я

Вообще-то, должна быть 6-я очередь, если речь о физ.лице.
7-я очередь для юр.лиц.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3121
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:18

  Козак-характерник написав:Ми сумуємо за Вами
Зображення

:lol:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6920
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:05

США оштрафуют украинские финансовые учреждения на 30% от суммы долларовых транзакций, если Украина до сентября не ратифицирует соглашение с США в рамках выполнения закона FATCA
До конца года Украина должна полноценно начать выполнять американский закон FATCA, в рамках которого почти шесть сотен украинских финансовых учреждений согласились передавать данные о своих клиентах в американскую налоговую службу. Если парламент сорвет дедлайн для ратификации соглашения с США, которое урегулирует передачу информации, то каждая долларовая транзакция будет оштрафована на сумму 30% от платежа.

Украинским фискалам придется внимательнее изучить особенности американской налоговой системы. Уже в конце 2018 года украинские банки могут начать предоставлять информацию о своих клиентах – американцах в налоговую службу США (Internal Revenue Service; IRS). Такое требование предусмотрено принятым в 2010-м в США законом FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

https://finclub.net/analytics/banki-raskroyutsya-pered-amerikoj.html
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5185
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3415 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:21

Банк "Форвард" (Forward Bank) направляет на увеличение уставного капитала 663 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

"Согласно утвержденному плану капитализации, увеличение будет проведено в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить до 1 августа 2018 года, – на 175 млн грн", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года уставный капитал банка составлял 540,75 млн грн.

По данным НБУ на 1 марта, банк "Форвард" имел отрицательный регулятивный капитал "минус" 229,22 млн грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3057773
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26786
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2580 раз.
Подякували: 3626 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:49

  lincoln2 написав:
  Scholar написав:
  Квесторе_поверніться написав:МС Платинум за депо півфонда грн - цікава пропозиція?


А що дасть цей платинум?


из того , что знаю и проверено на себе , из реально полезного :
1)шаровой вход в лаунж зону в Борисполе
2) шаровой проход по Фаст лайн (по акции , но они ее постоянно продлевают ,не знаю действует ли сейчас )


Укрсиб прислал:

"ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!

З 1 квітня 2018 року Mastercard змінює для клієнтів усіх банків з картками Mastercard Platinum умови користування сервісом Fast Line та бізнес-залом Mastercard Lounge в терміналі D міжнародного аеропорту Бориспіль.

Щоб скористатися сервісом Fast Line та бізнес-залом Mastercard Lounge в аеропорту Бориспіль з карткою Mastercard Platinum необхідно:

1. Здійснити покупки за допомогою картки Mastercard Platinum на загальну суму від 3000 грн. протягом 30 днів. Враховуються всі розрахунки в торговельно-сервісній мережі та мережі інтернет по всьому світу за 5 днів до планової дати користування сервісами.

2. Скористатися карткою Mastercard Platinum як перепусткою через Fast Line та до бізнес-залу Mastercard Lounge.

Додатково повідомляємо, що з 30 березня 2018 року сервіс LoungeKey для проходження до бізнес-залів у міжнародних аеропортах не буде входити до переліку послуг для держателів пакетів De Luxe та Platinum.

UKRSIBBANK продовжує вдосконалювати свої сервіси для клієнтів. Тому незабаром очікуйте на нову пропозицію з покращеним переліком сервісів для комфортних та зручних мандрівок по всьому світу. "
Valt22
 
Повідомлень: 345
З нами з: 14.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:58

понимаю что офтоп но просто уже умаялся искать ответ на казалось бы банальные вопросы.
У портмоне есть тариф Месяц.
Как правильно его включать на месяц, потом отключить на 2-3 месяца и опять включать на месяц. И так по кругу.
Важно что бы не был должен за 2-3 месяца перерыва.
mephala
 
Повідомлень: 2841
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:24

mephala, см. viewtopic.php?p=4333629#p4333629
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24010
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 2696 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 86878889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 198832
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 68274
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15528
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54994)
27.03.2018 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.