Коллеги, подскажите, кто знает, поближе к Печерску, отделение с кассой после 18-00 или круглосуточным терминалом с кеш-ином, желательно с возможностью загрузки по несколько купюр, у Бегемота, Укрсоца, Аллы, Пумба...
Спасибо
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:20
Коллеги, подскажите, кто знает, поближе к Печерску, отделение с кассой после 18-00 или круглосуточным терминалом с кеш-ином, желательно с возможностью загрузки по несколько купюр, у Бегемота, Укрсоца, Аллы, Пумба...
Спасибо
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