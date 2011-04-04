Коллеги, подскажите, кто знает, поближе к Печерску, отделение с кассой после 18-00 или круглосуточным терминалом с кеш-ином, желательно с возможностью загрузки по несколько купюр, у Бегемота, Укрсоца, Аллы, Пумба...
Спасибо
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:20
Коллеги, подскажите, кто знает, поближе к Печерску, отделение с кассой после 18-00 или круглосуточным терминалом с кеш-ином, желательно с возможностью загрузки по несколько купюр, у Бегемота, Укрсоца, Аллы, Пумба...
Спасибо
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:47
Прокредит на Толстого. Круглосуточный "терминал" -- "съедает" 150 тысяч за раз.
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:04
все относительно...
У меня на годовых вклады, я раз в год один день думаю, на депозитах с 2001 года и плотно так с 2007, т.е. я "думал" ну раз 18, это как 3 недели всего то и прошли.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:26
Ну с него же не получится пополнить карту из обозначенных банков ?
Еще и вход, наверное, только по карте Прокредита???
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