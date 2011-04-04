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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:20

Коллеги, подскажите, кто знает, поближе к Печерску, отделение с кассой после 18-00 или круглосуточным терминалом с кеш-ином, желательно с возможностью загрузки по несколько купюр, у Бегемота, Укрсоца, Аллы, Пумба...
Спасибо
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:47

  la9 написав:Коллеги, подскажите, кто знает, поближе к Печерску, отделение с кассой после 18-00 или круглосуточным терминалом с кеш-ином, желательно с возможностью загрузки по несколько купюр, у Бегемота, Укрсоца, Аллы, Пумба...
Спасибо

Прокредит на Толстого. Круглосуточный "терминал" -- "съедает" 150 тысяч за раз.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:04

  Вкладчик1234 написав:
  Kripo написав:Валютные качели манят, это да, но имхо это не наш путь. Только банки, только валюта. Из серии "депозиты за рубежом" были интересны в своё время Белоруссия и Хорватия. Если есть ещё такие варианты, всегда рад!
РБ была интересна ооочень давно


все относительно...

У меня на годовых вклады, я раз в год один день думаю, на депозитах с 2001 года и плотно так с 2007, т.е. я "думал" ну раз 18, это как 3 недели всего то и прошли.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:26

  _hunter написав:
  la9 написав:Коллеги, подскажите, кто знает, поближе к Печерску, отделение с кассой после 18-00 или круглосуточным терминалом с кеш-ином, желательно с возможностью загрузки по несколько купюр, у Бегемота, Укрсоца, Аллы, Пумба...
Спасибо

Прокредит на Толстого. Круглосуточный "терминал" -- "съедает" 150 тысяч за раз.

Ну с него же не получится пополнить карту из обозначенных банков ?
Еще и вход, наверное, только по карте Прокредита???
la9
 
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