Коллеги, подскажите, кто знает, поближе к Печерску, отделение с кассой после 18-00 или круглосуточным терминалом с кеш-ином, желательно с возможностью загрузки по несколько купюр, у Бегемота, Укрсоца, Аллы, Пумба...
Спасибо
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Додано: Чет 29 бер, 2018 10:20
Коллеги, подскажите, кто знает, поближе к Печерску, отделение с кассой после 18-00 или круглосуточным терминалом с кеш-ином, желательно с возможностью загрузки по несколько купюр, у Бегемота, Укрсоца, Аллы, Пумба...
Спасибо
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:47
Прокредит на Толстого. Круглосуточный "терминал" -- "съедает" 150 тысяч за раз.
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:04
все относительно...
У меня на годовых вклады, я раз в год один день думаю, на депозитах с 2001 года и плотно так с 2007, т.е. я "думал" ну раз 18, это как 3 недели всего то и прошли.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:26
Ну с него же не получится пополнить карту из обозначенных банков ?
Еще и вход, наверное, только по карте Прокредита???
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:43
mephala Данный тариф работает следующим образом: счет на оплату фиксированной комиссии выставляется за предоставленные услуги в прошлом месяце(за то, что в аккаунт выгружались электронные счета от организаций).
Если Вы не желаете какое-то время использовать аккаунт, Вы можете заблокировать его на время, чтобы счета не поступали. Также, есть вариант удалить шаблоны, по которым приходят счета. Но, если Вы оплачиваете 5-10 счетов по различным организациям, будет неудобно заново добавлять данные(данные вписываются вручную).
Если Вы используете аккаунт нечасто или у Вас всего несколько шаблонов на получение счетов, Вы можете сменить тарифный план на "Комиссия" и оплачивать комиссию непосредственно при совершении платежа (за каждый счет отдельно).
В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
С уважением, Татьяна.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:14
Почему не получится? -- у них какие-то "особые" реквизиты? -- в том "терминале" полный аналог "платежа по Украине".
И вход, вроде, по любой карте -- мало кто ридеры на входе "затачивает".
Но детали лучше уточнить на профильной ветке...
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:28
Добрый день, уважаемое общество!
Прочитал
Никогда с ним дел не имел, хотя в городе отделение есть.
Интересно, стоит ли заводить дружбу сейчас?
Есть ли интернет-банк, можно ли безналом пополнять депозиты?
И прочие мелкие советы, за которые буду крайне признателен.
P.S. "Форвард" не предлагать
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:51
Інтернет банк є. Депо безналом поповнюється.
Друзі часом...зраджують.
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