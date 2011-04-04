Додано: Чет 29 бер, 2018 19:43

mephala Данный тариф работает следующим образом: счет на оплату фиксированной комиссии выставляется за предоставленные услуги в прошлом месяце(за то, что в аккаунт выгружались электронные счета от организаций).

Если Вы не желаете какое-то время использовать аккаунт, Вы можете заблокировать его на время, чтобы счета не поступали. Также, есть вариант удалить шаблоны, по которым приходят счета. Но, если Вы оплачиваете 5-10 счетов по различным организациям, будет неудобно заново добавлять данные(данные вписываются вручную).

Если Вы используете аккаунт нечасто или у Вас всего несколько шаблонов на получение счетов, Вы можете сменить тарифный план на "Комиссия" и оплачивать комиссию непосредственно при совершении платежа (за каждый счет отдельно).

В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

С уважением, Татьяна.