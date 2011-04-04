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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Искатель написав:Добрый день, уважаемое общество!

Прочитал "Обзор депозитного рынка за март", тут на 1-м месте по размеру ставок стоит банк "Глобус".
Никогда с ним дел не имел, хотя в городе отделение есть.
Интересно, стоит ли заводить дружбу сейчас?
Есть ли интернет-банк, можно ли безналом пополнять депозиты?
И прочие мелкие советы, за которые буду крайне признателен.

P.S. "Форвард" не предлагать :)
Вы прям спрашиваете как будто весь семейный капитал собираетесь там разместить. )
На ветке банка есть обсуждение нюансов.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:47

  Квесторе_поверніться написав:останнє речення означає що Глобус ризикова банка.

А разве бывают неризикові банки?
Хоть один неризиковий назовите :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:03

  Aps написав:
Искатель написав:Добрый день, уважаемое общество!

Прочитал "Обзор депозитного рынка за март", тут на 1-м месте по размеру ставок стоит банк "Глобус".
Никогда с ним дел не имел, хотя в городе отделение есть.
Интересно, стоит ли заводить дружбу сейчас?
Есть ли интернет-банк, можно ли безналом пополнять депозиты?
И прочие мелкие советы, за которые буду крайне признателен.

P.S. "Форвард" не предлагать :)
Вы прям спрашиваете как будто весь семейный капитал собираетесь там разместить. )
На ветке банка есть обсуждение нюансов.


Вы не поверите. Ни разу еще через Фонд не получал ничего :)
Правда, ухитрился с кредитной картой в "Миху" вляпаться. Но это из другой оперы.
Не хочу начинать :)
P.S. А ветку банка изучать - где столько времени взять? Здесь люди коротко и по сути отвечают, за что им благодарен.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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