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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 89909192>
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Искатель написав:Добрый день, уважаемое общество!

Прочитал "Обзор депозитного рынка за март", тут на 1-м месте по размеру ставок стоит банк "Глобус".
Никогда с ним дел не имел, хотя в городе отделение есть.
Интересно, стоит ли заводить дружбу сейчас?
Есть ли интернет-банк, можно ли безналом пополнять депозиты?
И прочие мелкие советы, за которые буду крайне признателен.

P.S. "Форвард" не предлагать :)
Вы прям спрашиваете как будто весь семейный капитал собираетесь там разместить. )
На ветке банка есть обсуждение нюансов.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:47

  Квесторе_поверніться написав:останнє речення означає що Глобус ризикова банка.

А разве бывают неризикові банки?
Хоть один неризиковий назовите :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:03

  Aps написав:
Искатель написав:Добрый день, уважаемое общество!

Прочитал "Обзор депозитного рынка за март", тут на 1-м месте по размеру ставок стоит банк "Глобус".
Никогда с ним дел не имел, хотя в городе отделение есть.
Интересно, стоит ли заводить дружбу сейчас?
Есть ли интернет-банк, можно ли безналом пополнять депозиты?
И прочие мелкие советы, за которые буду крайне признателен.

P.S. "Форвард" не предлагать :)
Вы прям спрашиваете как будто весь семейный капитал собираетесь там разместить. )
На ветке банка есть обсуждение нюансов.


Вы не поверите. Ни разу еще через Фонд не получал ничего :)
Правда, ухитрился с кредитной картой в "Миху" вляпаться. Но это из другой оперы.
Не хочу начинать :)
P.S. А ветку банка изучать - где столько времени взять? Здесь люди коротко и по сути отвечают, за что им благодарен.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:26

  Искатель написав:Вы не поверите. Ни разу еще через Фонд не получал ничего :)


Ну можно в авале, правексе тусоваться под 9-10% при средних ставках на сегодня в 15-18% и считать что твои деньги в надежном банке. И толку ? Разве это согреет холодными зимними/весенними вечерами ? Греют хорошие %% ставки - и кто не рискует тот не пьет шампанского. Хотя риском вклкды до 200К нельзя назвать - ничего страшного в процедуре получения вкладов через фонд нет. А на сегодняшний железобетонной уверенности ни в чем быть не может , выше правильно отметили. Если вопрос по Глобусу - нормальная банка. Скунс - фу.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Искатель написав:Вы не поверите. Ни разу еще через Фонд не получал ничего :)
Не хочу начинать :)


Страшно токо первый раз. )
И для нервов может и лучше что не получали, а вот что для доходов не факт.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Хоть один неризиковий назовите
Для тех,кто не хочет рисковать-буржуи и госы,но там скучные ставки
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:46

  bub-har написав:
  lubopytnaya написав:Хоть один неризиковий назовите
Для тех,кто не хочет рисковать-буржуи и госы,но там скучные ставки


скучные ставки везде ... мне что 1% что 3% - это одна и та же ничтожная ставка, хотя 3% аж в ТРИ раза больше, чем 1%.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 23:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:мне что 1% что 3% - это одна и та же ничтожная ставка,
Согласен,ставки ничтожные,но между 1 и 3 я выберу 3(для меня имеет значение)тем более если на разные ИНН!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:55

  IMPRINTER написав:
  bub-har написав:
  lubopytnaya написав:Хоть один неризиковий назовите
Для тех,кто не хочет рисковать-буржуи и госы,но там скучные ставки


скучные ставки везде ... мне что 1% что 3% - это одна и та же ничтожная ставка, хотя 3% аж в ТРИ раза больше, чем 1%.

Учитывая последние данные (февральские) по инфляции в США 2,2% и реальные ставки после налогообложения депопроцентов в укробатках, которое 3% превращает в 2,415%, принципиальная разница в том, что при 3% по депо оно все еще формально остается прибыльным для депозитчика, а при 1% - уже убыточное :)
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:08

  Aps написав:
Искатель написав:Вы не поверите. Ни разу еще через Фонд не получал ничего :)
Не хочу начинать :)


Страшно токо первый раз. )
И для нервов может и лучше что не получали, а вот что для доходов не факт.

Страшно, вернее неудобно, было пару лет назад (особенно для не киевлян), когда практиковались часто всякие регистрации для получения компенсаций в конкретном банке-агенте, были очереди в отделениях (которые к тому же могли и отсутствовать в отдельных городах) и т.д.
Сейчас, когда ФГВ, как правило, дает возможность получать компенсацию в одном из нескольких банков на выбор самого вкладчика практически в любой точке Украины и без всяких очередей-регистраций - все достаточно комфортно и не страшно.
К тому же иногда бывают и всякие преференции по тарифам/% для погорельцев, и финмониторинг не будет задавать дурацких вопросов "откуда 100-200 тыс ", т.к. ФГВ еще к счастью не приравнивают к торговцам наркотиков и прочего оружия :D
Victor37
 
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