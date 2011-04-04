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Прочитал "Обзор депозитного рынка за март", тут на 1-м месте по размеру ставок стоит банк "Глобус". Никогда с ним дел не имел, хотя в городе отделение есть. Интересно, стоит ли заводить дружбу сейчас? Есть ли интернет-банк, можно ли безналом пополнять депозиты? И прочие мелкие советы, за которые буду крайне признателен.
P.S. "Форвард" не предлагать
Вы прям спрашиваете как будто весь семейный капитал собираетесь там разместить. ) На ветке банка есть обсуждение нюансов.
Прочитал "Обзор депозитного рынка за март", тут на 1-м месте по размеру ставок стоит банк "Глобус". Никогда с ним дел не имел, хотя в городе отделение есть. Интересно, стоит ли заводить дружбу сейчас? Есть ли интернет-банк, можно ли безналом пополнять депозиты? И прочие мелкие советы, за которые буду крайне признателен.
P.S. "Форвард" не предлагать
Вы прям спрашиваете как будто весь семейный капитал собираетесь там разместить. ) На ветке банка есть обсуждение нюансов.
Вы не поверите. Ни разу еще через Фонд не получал ничего Правда, ухитрился с кредитной картой в "Миху" вляпаться. Но это из другой оперы. Не хочу начинать P.S. А ветку банка изучать - где столько времени взять? Здесь люди коротко и по сути отвечают, за что им благодарен.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Вы не поверите. Ни разу еще через Фонд не получал ничего
Ну можно в авале, правексе тусоваться под 9-10% при средних ставках на сегодня в 15-18% и считать что твои деньги в надежном банке. И толку ? Разве это согреет холодными зимними/весенними вечерами ? Греют хорошие %% ставки - и кто не рискует тот не пьет шампанского. Хотя риском вклкды до 200К нельзя назвать - ничего страшного в процедуре получения вкладов через фонд нет. А на сегодняшний железобетонной уверенности ни в чем быть не может , выше правильно отметили. Если вопрос по Глобусу - нормальная банка. Скунс - фу.
lubopytnaya написав:Хоть один неризиковий назовите
Для тех,кто не хочет рисковать-буржуи и госы,но там скучные ставки
скучные ставки везде ... мне что 1% что 3% - это одна и та же ничтожная ставка, хотя 3% аж в ТРИ раза больше, чем 1%.
Учитывая последние данные (февральские) по инфляции в США 2,2% и реальные ставки после налогообложения депопроцентов в укробатках, которое 3% превращает в 2,415%, принципиальная разница в том, что при 3% по депо оно все еще формально остается прибыльным для депозитчика, а при 1% - уже убыточное
Искатель написав:Вы не поверите. Ни разу еще через Фонд не получал ничего Не хочу начинать
Страшно токо первый раз. ) И для нервов может и лучше что не получали, а вот что для доходов не факт.
Страшно, вернее неудобно, было пару лет назад (особенно для не киевлян), когда практиковались часто всякие регистрации для получения компенсаций в конкретном банке-агенте, были очереди в отделениях (которые к тому же могли и отсутствовать в отдельных городах) и т.д. Сейчас, когда ФГВ, как правило, дает возможность получать компенсацию в одном из нескольких банков на выбор самого вкладчика практически в любой точке Украины и без всяких очередей-регистраций - все достаточно комфортно и не страшно. К тому же иногда бывают и всякие преференции по тарифам/% для погорельцев, и финмониторинг не будет задавать дурацких вопросов "откуда 100-200 тыс ", т.к. ФГВ еще к счастью не приравнивают к торговцам наркотиков и прочего оружия