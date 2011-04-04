Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:26

Искатель написав: Вы не поверите. Ни разу еще через Фонд не получал ничего

Вы не поверите. Ни разу еще через Фонд не получал ничего

Ну можно в авале, правексе тусоваться под 9-10% при средних ставках на сегодня в 15-18% и считать что твои деньги в надежном банке. И толку ? Разве это согреет холодными зимними/весенними вечерами ? Греют хорошие %% ставки - и кто не рискует тот не пьет шампанского. Хотя риском вклкды до 200К нельзя назвать - ничего страшного в процедуре получения вкладов через фонд нет. А на сегодняшний железобетонной уверенности ни в чем быть не может , выше правильно отметили. Если вопрос по Глобусу - нормальная банка. Скунс - фу.