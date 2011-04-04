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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 31 бер, 2018 09:25
_hunter Прокредит на Толстого. Круглосуточный "терминал" -- "съедает" 150 тысяч за раз
Я верно Вас понимаю, что в кеш-иновский терминал можно засовывать какое-то количество купюр одновременно? А какое количество?
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i-botanik
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Додано: Суб 31 бер, 2018 15:24
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
останнє речення означає що Глобус ризикова банка.
А разве бывают неризикові банки?
Хоть один неризиковий назовите
Ощад, Приват, Аваль, Креді...в короткостроковій перспективі, до року.
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