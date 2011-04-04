_hunter Прокредит на Толстого. Круглосуточный "терминал" -- "съедает" 150 тысяч за раз
Я верно Вас понимаю, что в кеш-иновский терминал можно засовывать какое-то количество купюр одновременно? А какое количество?
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Додано: Суб 31 бер, 2018 09:25
_hunter Прокредит на Толстого. Круглосуточный "терминал" -- "съедает" 150 тысяч за раз
Я верно Вас понимаю, что в кеш-иновский терминал можно засовывать какое-то количество купюр одновременно? А какое количество?
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:24
Додано: Суб 31 бер, 2018 20:13
кому интересно - с 1 мая меняются правила доступа в зал Мастеркард.
за 35 дней (без учета последний 5-ти из этих 35 дней) до даты посещения зала должно быть проведено несвинорыльских трат на сумму не менее 3000 грн. по карте по которой входишь в зал.
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