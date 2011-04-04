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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:25

_hunter Прокредит на Толстого. Круглосуточный "терминал" -- "съедает" 150 тысяч за раз
Я верно Вас понимаю, что в кеш-иновский терминал можно засовывать какое-то количество купюр одновременно? А какое количество?
i-botanik
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:24

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:останнє речення означає що Глобус ризикова банка.

А разве бывают неризикові банки?
Хоть один неризиковий назовите :wink:

Ощад, Приват, Аваль, Креді...в короткостроковій перспективі, до року.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:13

кому интересно - с 1 мая меняются правила доступа в зал Мастеркард.

за 35 дней (без учета последний 5-ти из этих 35 дней) до даты посещения зала должно быть проведено несвинорыльских трат на сумму не менее 3000 грн. по карте по которой входишь в зал.

Зображення

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... unges.html

https://www.mastercard.ua/content/dam/m ... itions.pdf
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:31

  IMPRINTER написав:кому интересно - с 1 мая меняются правила доступа в зал Мастеркард.

за 35 дней (без учета последний 5-ти из этих 35 дней) до даты посещения зала должно быть проведено несвинорыльских трат на сумму не менее 3000 грн. по карте по которой входишь в зал.

Зображення

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... unges.html

https://www.mastercard.ua/content/dam/m ... itions.pdf


спасибо , уже слухи донеслись..а вот и оф. правила появились...как по мне единственно полезная штука была , шаровая в Платинумах Мастера...терь нужно чет думать , какую-нибудь нужную покупку с двух долларовых мастеров сделать перед вылетом...оптимально наверное будет ,что-то купить за границей через инет...может у кого-то есть идеи в Украине , как рассчитаться ,без конвертации за доллары чтоб...
lincoln2
 
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