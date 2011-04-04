_hunter Прокредит на Толстого. Круглосуточный "терминал" -- "съедает" 150 тысяч за раз
Я верно Вас понимаю, что в кеш-иновский терминал можно засовывать какое-то количество купюр одновременно? А какое количество?
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Додано: Суб 31 бер, 2018 09:25
_hunter Прокредит на Толстого. Круглосуточный "терминал" -- "съедает" 150 тысяч за раз
Я верно Вас понимаю, что в кеш-иновский терминал можно засовывать какое-то количество купюр одновременно? А какое количество?
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:24
Додано: Суб 31 бер, 2018 20:13
кому интересно - с 1 мая меняются правила доступа в зал Мастеркард.
за 35 дней (без учета последний 5-ти из этих 35 дней) до даты посещения зала должно быть проведено несвинорыльских трат на сумму не менее 3000 грн. по карте по которой входишь в зал.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 08:31
спасибо , уже слухи донеслись..а вот и оф. правила появились...как по мне единственно полезная штука была , шаровая в Платинумах Мастера...терь нужно чет думать , какую-нибудь нужную покупку с двух долларовых мастеров сделать перед вылетом...оптимально наверное будет ,что-то купить за границей через инет...может у кого-то есть идеи в Украине , как рассчитаться ,без конвертации за доллары чтоб...
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:54
заощадження українців у 2017 році скоротилися на 69 мільярдів гривень.
І для порівняння
Сбережения украинцев в 2016г сократились на 18,4 млрд грн - Госстат
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:05
Депозити домогосподартств
На кінець 2016 року - 444 676 млн грн
На кінець 2017 року - 495 313 млн грн
Ото аби брехню репостити
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:24
Faceless
Мабуть держ стат рахує по іншій методології
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ПС ви всі заощадження в банках тримаєте ?
ППС ще якщо не важко приведіть дані по заощадженнях населення в банках на 2013 і на 2017 в $$$ еквіваленті ; можна навіть дані з сайту НБУ
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В цілому в національній валюті зараз (2013 рік) оформлені вклади населення на загальну суму 253,6 млрд грн, в іноземній - 183,6 млрд.грн
437 млрд грн всього або близько 50 млрд дол еквівалент по курсу на той час
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І через чотири роки реформ 495 млрд грн
Або 19 млрд дол по курсу на цей час
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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 01 кві, 2018 18:20
Re: Байки про банки і не тільки....
Я раніше вже наводив.
Ви некоректно рахуєте, переводячи всю суму в дол екв, варто перераховувати тільки валютну частину.
Ніяк інакше, крім оцінки вкладів населення, оцінити заощадження держкомстат не може - ніхто ні в яких опитуваннях не скаже, скільки має в матраці, всі арифметичні вправи, як ото в охріменка, не витримують критики.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:36
Какие банки имеют такой ИБ, который позволяет пополнить свою карту с помощью п2п из другого банка ?
Знаю - Приват, Алла, Моно.
Кто еще ?
Додано: Нед 01 кві, 2018 21:07
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