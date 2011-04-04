RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 90919293>
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:25

_hunter Прокредит на Толстого. Круглосуточный "терминал" -- "съедает" 150 тысяч за раз
Я верно Вас понимаю, что в кеш-иновский терминал можно засовывать какое-то количество купюр одновременно? А какое количество?
i-botanik
 
Повідомлень: 14
З нами з: 06.01.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:24

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:останнє речення означає що Глобус ризикова банка.

А разве бывают неризикові банки?
Хоть один неризиковий назовите :wink:

Ощад, Приват, Аваль, Креді...в короткостроковій перспективі, до року.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24288
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:13

кому интересно - с 1 мая меняются правила доступа в зал Мастеркард.

за 35 дней (без учета последний 5-ти из этих 35 дней) до даты посещения зала должно быть проведено несвинорыльских трат на сумму не менее 3000 грн. по карте по которой входишь в зал.

Зображення

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... unges.html

https://www.mastercard.ua/content/dam/m ... itions.pdf
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33979
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5387 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:31

  IMPRINTER написав:кому интересно - с 1 мая меняются правила доступа в зал Мастеркард.

за 35 дней (без учета последний 5-ти из этих 35 дней) до даты посещения зала должно быть проведено несвинорыльских трат на сумму не менее 3000 грн. по карте по которой входишь в зал.

Зображення

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... unges.html

https://www.mastercard.ua/content/dam/m ... itions.pdf


спасибо , уже слухи донеслись..а вот и оф. правила появились...как по мне единственно полезная штука была , шаровая в Платинумах Мастера...терь нужно чет думать , какую-нибудь нужную покупку с двух долларовых мастеров сделать перед вылетом...оптимально наверное будет ,что-то купить за границей через инет...может у кого-то есть идеи в Украине , как рассчитаться ,без конвертации за доллары чтоб...
lincoln2
 
Повідомлень: 476
З нами з: 05.02.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:54

заощадження українців у 2017 році скоротилися на 69 мільярдів гривень.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/31/635565/

І для порівняння
Сбережения украинцев в 2016г сократились на 18,4 млрд грн - Госстат
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6933
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:05

  Ukrainian написав:заощадження українців у 2017 році скоротилися на 69 мільярдів гривень.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/31/635565/

І для порівняння
Сбережения украинцев в 2016г сократились на 18,4 млрд грн - Госстат

https://bank.gov.ua/files/3.2-Deposits.xls
Депозити домогосподартств
На кінець 2016 року - 444 676 млн грн
На кінець 2017 року - 495 313 млн грн

Ото аби брехню репостити
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20118
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4455 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:24

Faceless
Мабуть держ стат рахує по іншій методології
---
ПС ви всі заощадження в банках тримаєте ? :wink:

ППС ще якщо не важко приведіть дані по заощадженнях населення в банках на 2013 і на 2017 в $$$ еквіваленті ; можна навіть дані з сайту НБУ

-----
В цілому в національній валюті зараз (2013 рік) оформлені вклади населення на загальну суму 253,6 млрд грн, в іноземній - 183,6 млрд.грн

437 млрд грн всього або близько 50 млрд дол еквівалент по курсу на той час
https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=5034701

---
І через чотири роки реформ 495 млрд грн
Або 19 млрд дол по курсу на цей час
---
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6933
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Ukrainian написав:Faceless
Мабуть держ стат рахує по іншій методології
---
ПС ви всі заощадження в банках тримаєте ? :wink:

ППС ще якщо не важко приведіть дані по заощадженнях населення в банках на 2013 і на 2017 в $$$ еквіваленті ; можна навіть дані з сайту НБУ

-----
В цілому в національній валюті зараз (2013 рік) оформлені вклади населення на загальну суму 253,6 млрд грн, в іноземній - 183,6 млрд.грн

437 млрд грн всього або близько 50 млрд дол еквівалент по курсу на той час
https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=5034701

---
І через чотири роки реформ 495 млрд грн
Або 19 млрд дол по курсу на цей час
---


Я раніше вже наводив.
Ви некоректно рахуєте, переводячи всю суму в дол екв, варто перераховувати тільки валютну частину.
Ніяк інакше, крім оцінки вкладів населення, оцінити заощадження держкомстат не може - ніхто ні в яких опитуваннях не скаже, скільки має в матраці, всі арифметичні вправи, як ото в охріменка, не витримують критики.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20118
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4455 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:36

Какие банки имеют такой ИБ, который позволяет пополнить свою карту с помощью п2п из другого банка ?
Знаю - Приват, Алла, Моно.
Кто еще ?
mustbe
 
Повідомлень: 346
З нами з: 27.12.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:07

  IMPRINTER написав:zzzzzz

у меня в Форуме был сейф и мне не вернули залоговую стоимость ключей.
заявление кредиторских требований я писал.
это какая очередь?

7
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 90919293>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 198896
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 68377
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15553
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55118)
01.04.2018 23:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.