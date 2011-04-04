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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  mustbe написав:Кто еще ?


Восток?
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:33

  mustbe написав:Какие банки имеют такой ИБ, который позволяет пополнить свою карту с помощью п2п из другого банка ?
Знаю - Приват, Алла, Моно.
Кто еще ?


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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:37

Re: Байки про банки і не тільки....

IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Какие банки имеют такой ИБ, который позволяет пополнить свою карту с помощью п2п из другого банка ?
Знаю - Приват, Алла, Моно.
Кто еще ?


Сбер РФ
Восток
Правэкс
ПУМБ
Аваль
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Ощад за 5 грн. независимо от суммы
ОТП за 5 грн. независимо от суммы
+ТАС но пока в бета версии нового ИБ
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:40

Re: Байки про банки і не тільки....

http://www.prostobankir.com.ua/mezhbank ... d_amerikoy
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:59

Re: Байки про банки і не тільки....

куда можно положить гривну со свободным доступом?
сейчас пользуюсь concord картой "доходная", нужно еще что-то похожее
lensky
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:43

Re: Байки про банки і не тільки....

  lensky написав:куда можно положить гривну со свободным доступом?
сейчас пользуюсь concord картой "доходная", нужно еще что-то похожее
Глобус-карта видсоточка+ 17% грязными на остаток! Отличное сочетание доходной и видсоточки(рисковано,но и доход по нынешним временам неплохой)
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:54

  i-botanik написав:_hunter Прокредит на Толстого. Круглосуточный "терминал" -- "съедает" 150 тысяч за раз
Я верно Вас понимаю, что в кеш-иновский терминал можно засовывать какое-то количество купюр одновременно? А какое количество?

Ограничение (если по одной гривне, например, "совать") -- только ваш рост и размер рук :)
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