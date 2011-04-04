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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:09

  bub-har написав:
  lensky написав:куда можно положить гривну со свободным доступом?
сейчас пользуюсь concord картой "доходная", нужно еще что-то похожее
Глобус-карта видсоточка+ 17% грязными на остаток! Отличное сочетание доходной и видсоточки(рисковано,но и доход по нынешним временам неплохой)


17% на остаток?! Больше, чем по годовому депозиту у них?
А какие там подводные камни есть? Карту можно пополнять без комиссии и снимать без комиссии?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:03

Остаток средств на ЕКС в марте сократился до 8,3 млрд гривен
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в марте сократился на 15,7% с 9,853 млрд гривен (на 1 марта) до 8,309 млрд гривен (на 1 апреля). Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы. Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2018 году составлял по состоянию на 1 января 5,099 млрд гривен, а максимальный - 20,105 млрд гривен - на 1 февраля. За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен. Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2017 году составлял по состоянию на 1 января 14,258 млрд гривен, а максимальный - 61,2 млрд гривен - на 1 сентября. За 2016 год остаток средств на едином казначейском счете увеличился с 9,017 млрд гривен до 14,258 млрд гривен. Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/ostatok-sriedstv-na-ieks-v-martie-sokratilsia-do-8-3-mlrd-ghrivien
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:15

Национальный банк Украины (НБУ) вдвое увеличит лимит финансовых операций, обязательных для финансового мониторинга. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.
По его словам, лимит будет увеличен вдвое, что означает, что финоперации будут проверяться реже.
"Сейчас готовится новая редакция закона о повышении лимита обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. Надеемся, что она будет принята в ближайшее время", - отметил он.
Стоит отметить, что данная практика является европейской нормой, поскольку в Евросоюзе обязательной проверке подвергаются операции от 10 тыс. евро.
Напомним, по состоянию на 1 января 2018 Национальным банком Украины в правоохранительные органы направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.
Кроме того, регулятор зафиксировал возможные подозрительные крупномасштабные операции у клиентов 3 банков на общую сумму более 200 млн гривен, 28 млн долларов и 7 млн евро, о чем было также сообщено правоохранительным органам.
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-uvelich ... 67037.html
Живите своим умом!
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