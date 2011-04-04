Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Благодарю за ссылку! У меня всего один вопрос (не увидел в тарифах об этом): я могу с этой карты снять P2P на карту другого банка? Будет ли браться за это комиссия "Глобуса" и какая? Т.е., проще говоря, безналом вывести с карты можно или нельзя?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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