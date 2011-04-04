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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:36

  ruvex написав:

У меня открывается.



Он стал открываться после того как bub-har вставил тег [url][/url]
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:43



Благодарю за ссылку!
У меня всего один вопрос (не увидел в тарифах об этом): я могу с этой карты снять P2P на карту другого банка? Будет ли браться за это комиссия "Глобуса" и какая?
Т.е., проще говоря, безналом вывести с карты можно или нельзя?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:57

  zzzzzz написав:bub-har

Не нужно "нукать"
Ваш приказной тон на форуме неуместен.
Какую именно информацию вы хотели разместить по первому вашему посту непонятно,т.к. отсутствует описание к ссылке.
У меня и в мыслях не было что-то приказывать! Просто пояснил,где ссылка точно откроется и речь шла о карте и думаю понятно,что я поделился ссылкой на эту карту с тарифами!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Искатель написав:Благодарю за ссылку!
Прочтите пжл.личку!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:54

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите карту в долларах с минимальными расходами на обслуживание. Основное назначение - оплата в зарубежных интернет-магазинах. Возможно, поездка с ней заграницу.
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:25

Re: Байки про банки і не тільки....

reef, если являетесь участником GOLD-клуба ПриватБанка, то можете посмотреть валютную "Универсальную GOLD":
— бесплатное обслуживание и пополнение;
— выпуск персонифицированной карты 150 грн, мгновенной бесплатно;
— за участие в GOLD-клубе 20 грн/месяц за все золотые карты или бесплатно при наличии депозита от 50к;
— учамтие в mastercard Rewards за операции заграницей.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:36

  reef написав:Подскажите карту в долларах с минимальными расходами на обслуживание. Основное назначение - оплата в зарубежных интернет-магазинах. Возможно, поездка с ней заграницу.


Кдв привата
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:05

  Scholar написав:
  reef написав:Подскажите карту в долларах с минимальными расходами на обслуживание. Основное назначение - оплата в зарубежных интернет-магазинах. Возможно, поездка с ней заграницу.


Кдв привата
А пополнять (без комиссии) ее как?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  octopus написав:А пополнять (без комиссии) ее как?

Як завжди - приват-вклад в терміналі
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:15

  Scholar написав:
  reef написав:Подскажите карту в долларах с минимальными расходами на обслуживание. Основное назначение - оплата в зарубежных интернет-магазинах. Возможно, поездка с ней заграницу.


Кдв привата

Однако при возможном возврате платежа бегемот спокойно слупит комисс карты 0.5% типа как за её пополнение :mrgreen:
Мож лучше таки Уни от Привата? Правда валютная Уни может быть тока от голд-клиента
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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