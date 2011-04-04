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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:23

а як щодо вірт (чи інтернет) USD карти ПБ?
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:26

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:Однако при возможном возврате платежа бегемот спокойно слупит комисс карты 0.5% типа как за её пополнение

Повернулось нещодавно з алі, без комісу
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  Искатель написав:17% на остаток?! Больше, чем по годовому депозиту у них?
А какие там подводные камни есть? Карту можно пополнять без комиссии и снимать без комиссии?


а по цій карці ваабче 18% (!!!) на залишок
або 5% в доларахи чи 4% в Єуро річних


https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... itnyi%20(2).pdf
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
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