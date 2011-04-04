|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:23
а як щодо вірт (чи інтернет) USD карти ПБ?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:26
Re: Байки про банки і не тільки....
Повернулось нещодавно з алі, без комісу
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:30
Re: Байки про банки і не тільки....
а по цій карці ваабче 18% (!!!) на залишок
або 5% в доларахи чи 4% в Єуро річних
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
реклама
|