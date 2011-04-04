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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:23

а як щодо вірт (чи інтернет) USD карти ПБ?
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:26

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:Однако при возможном возврате платежа бегемот спокойно слупит комисс карты 0.5% типа как за её пополнение

Повернулось нещодавно з алі, без комісу
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  Искатель написав:17% на остаток?! Больше, чем по годовому депозиту у них?
А какие там подводные камни есть? Карту можно пополнять без комиссии и снимать без комиссии?


а по цій карці ваабче 18% (!!!) на залишок
або 5% в доларахи чи 4% в Єуро річних


https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... itnyi%20(2).pdf
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 06:24

Российский банк ВТБ планирует свернуть бизнес украинской "дочки" до минимума, оставив лишь одно отделение. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники.

ВТБ так и не сумел продать свои украинские активы, поэтому ради уменьшения операционных расходов было решено закрыть практически все отделения банка. Их количество сократится до пяти на конец мая. Во второй половине года останется лишь одно отделение.

"Конечная задача банка – продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию", – заявил источник.

Стоит отметить, что ВТБ неоднократно планировал продать свои украинские активы, после того как украинские власти ввели санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур. Кроме того Нацбанк Украины не одобрил ни одной из заявок от потенциальных покупателей
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 06:35

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:
  Искатель написав:17% на остаток?! Больше, чем по годовому депозиту у них?
А какие там подводные камни есть? Карту можно пополнять без комиссии и снимать без комиссии?


а по цій карці ваабче 18% (!!!) на залишок
або 5% в доларахи чи 4% в Єуро річних


https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... itnyi%20(2).pdf
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 06:36

  zzzzzz написав:
Российский банк ВТБ планирует свернуть бизнес украинской "дочки" до минимума, оставив лишь одно отделение. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники.

ВТБ так и не сумел продать свои украинские активы, поэтому ради уменьшения операционных расходов было решено закрыть практически все отделения банка. Их количество сократится до пяти на конец мая. Во второй половине года останется лишь одно отделение.

"Конечная задача банка – продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию", – заявил источник.

Стоит отметить, что ВТБ неоднократно планировал продать свои украинские активы, после того как украинские власти ввели санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур. Кроме того Нацбанк Украины не одобрил ни одной из заявок от потенциальных покупателей


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