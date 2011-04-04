Российский банк ВТБ планирует свернуть бизнес украинской "дочки" до минимума, оставив лишь одно отделение. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники.



ВТБ так и не сумел продать свои украинские активы, поэтому ради уменьшения операционных расходов было решено закрыть практически все отделения банка. Их количество сократится до пяти на конец мая. Во второй половине года останется лишь одно отделение.



"Конечная задача банка – продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию", – заявил источник.



Стоит отметить, что ВТБ неоднократно планировал продать свои украинские активы, после того как украинские власти ввели санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур. Кроме того Нацбанк Украины не одобрил ни одной из заявок от потенциальных покупателей