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Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 184,3 млн гривен Министерство финансов 3 апреля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 184 257 636 гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Размещены лишь гривневые ОВГЗ со сроком обращения 91 день под 17,33% годовых.
Также к размещению предлагались среднесрочные ценные бумаги, однако не были проданы.
Минфин в 2017 году привлек в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 184,3 млн гривен Министерство финансов 3 апреля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 184 257 636 гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Размещены лишь гривневые ОВГЗ со сроком обращения 91 день под 17,33% годовых.
Также к размещению предлагались среднесрочные ценные бумаги, однако не были проданы.
Минфин в 2017 году привлек в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Квесторе_поверніться написав:Нехай імярекам випустять такі обліги і звільнять їх від оподаткування так враз все розкуплять через Пишний банк.
Уже поздно это делать. Никто в здравом уме не вложится в гривну дольше лета. Даже имяреки - не лопухи: держат или на карточных счетах, или на коротких депо (или длинных - то "со старых времён", со сроком окончания не позже лета)
А через пышно-банк, то "разберут" только добровольно-принудительно через планы для сотрудников
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 04 кві, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться написав:Нехай імярекам випустять такі обліги і звільнять їх від оподаткування так враз все розкуплять через Пишний банк.
Уже поздно это делать. Никто в здравом уме не вложится в гривну дольше лета. Даже имяреки - не лопухи: держат или на карточных счетах, или на коротких депо (или длинных - то "со старых времён", со сроком окончания не позже лета)