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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 94959697
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:03

Спрос на ОВГЗ резко упал

Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 184,3 млн гривен Министерство финансов 3 апреля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 184 257 636 гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Размещены лишь гривневые ОВГЗ со сроком обращения 91 день под 17,33% годовых.

Также к размещению предлагались среднесрочные ценные бумаги, однако не были проданы.

Минфин в 2017 году привлек в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.


https://www.stockworld.com.ua/ru/news/spros-na-ovgz-riezko-upal

Вобщем летом из гривны "на выход". Впрочем, как всегда :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:15

  greenozon написав:Реально жииир
особливо валютні % на залишок!

в багатьох банках річна депоставка набагато набагато нижча! :)

по ціні - в пшека наприкллад ВІП пакет 150 грнр в міс, але там 0% на залишок на чорну карту :)

так і живем...
Пшеки для гурманов,а для настоящих гусаров-Глобус 8)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Спрос на ОВГЗ резко упал
Пора подымать ставки-гулять так гулять,тем более впереди осень,а там желающих будет ещё меньше!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:31

  Вкладчик1234 написав:
Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 184,3 млн гривен Министерство финансов 3 апреля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 184 257 636 гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Размещены лишь гривневые ОВГЗ со сроком обращения 91 день под 17,33% годовых.

Также к размещению предлагались среднесрочные ценные бумаги, однако не были проданы.

Минфин в 2017 году привлек в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.


https://www.stockworld.com.ua/ru/news/spros-na-ovgz-riezko-upal

Вобщем летом из гривны "на выход". Впрочем, как всегда :-)

Нехай імярекам випустять такі обліги і звільнять їх від оподаткування так враз все розкуплять через Пишний банк. :)
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:31

  bub-har написав:
  Вкладчик1234 написав:Спрос на ОВГЗ резко упал
Пора подымать ставки-гулять так гулять,тем более впереди осень,а там желающих будет ещё меньше!

Да, если ставки не повышать - то начнётся исход, и фиксация прибыли.
С другой стороны - кто последний зайдёт (по любой ставке) - тот и оплатит пикничок (как в любой пирамиде)

И сокращение сроков, одновременно с поднятием ставки - намекает что развязка "не за горами"
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:35

  Вкладчик1234 написав:
  bub-har написав:
  Вкладчик1234 написав:Спрос на ОВГЗ резко упал
Пора подымать ставки-гулять так гулять,тем более впереди осень,а там желающих будет ещё меньше!

Да, если ставки не повышать - то начнётся исход, и фиксация прибыли.
С другой стороны - кто последний зайдёт (по любой ставке) - тот и оплатит пикничок (как в любой пирамиде)

И сокращение сроков, одновременно с поднятием ставки - намекает что развязка "не за горами"

Має МВФ підставити плече.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:35

  Квесторе_поверніться написав:Нехай імярекам випустять такі обліги і звільнять їх від оподаткування так враз все розкуплять через Пишний банк.

Уже поздно это делать. Никто в здравом уме не вложится в гривну дольше лета.
Даже имяреки - не лопухи: держат или на карточных счетах, или на коротких депо (или длинных - то "со старых времён", со сроком окончания не позже лета)

А через пышно-банк, то "разберут" только добровольно-принудительно через планы для сотрудников
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 04 кві, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:37

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Нехай імярекам випустять такі обліги і звільнять їх від оподаткування так враз все розкуплять через Пишний банк.

Уже поздно это делать. Никто в здравом уме не вложится в гривну дольше лета.
Даже имяреки - не лопухи: держат или на карточных счетах, или на коротких депо (или длинных - то "со старых времён", со сроком окончания не позже лета)

Я вкладусь. :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:37

  Квесторе_поверніться написав:Має МВФ підставити плече

А воры должны сидеть в тюрьме :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:45

Re: Байки про банки і не тільки....

chipmunk написав:
  clientage написав:Однако при возможном возврате платежа бегемот спокойно слупит комисс карты 0.5% типа как за её пополнение

Повернулось нещодавно з алі, без комісу
Более того, даже возвраты по реферальной программе букинга без комиса зачисляются.
Кащей
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