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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:54

  Вкладчик1234 написав:
  bub-har написав:
  Вкладчик1234 написав:Спрос на ОВГЗ резко упал
Пора подымать ставки-гулять так гулять,тем более впереди осень,а там желающих будет ещё меньше!

Да, если ставки не повышать - то начнётся исход, и фиксация прибыли.
С другой стороны - кто последний зайдёт (по любой ставке) - тот и оплатит пикничок (как в любой пирамиде)

И сокращение сроков, одновременно с поднятием ставки - намекает что развязка "не за горами"


думаю вас не удивлю если скажу что есть те кто держит в банках гривну на годовых гривневых депо. на проценты которые явно меньше ОВГЗ.
так что если бы через пышный банк ОВГЗ продавали бы без сложных процедур оформления то народ бы вложился. 17% без налога такого в банках сейчас нет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:02

Re: Байки про банки і не тільки....

  chipmunk написав:Пінбанк подвійна вигода, якщо

де про це можна прочитати на офсайті?
шукав шукав і .. незнайшов
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:если бы через пышный банк ОВГЗ продавали бы без сложных процедур оформления


пару років тому - продавали!
але лавочка закрилась... жаль
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greenozon
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