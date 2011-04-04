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Пора подымать ставки-гулять так гулять,тем более впереди осень,а там желающих будет ещё меньше!
Да, если ставки не повышать - то начнётся исход, и фиксация прибыли. С другой стороны - кто последний зайдёт (по любой ставке) - тот и оплатит пикничок (как в любой пирамиде)
И сокращение сроков, одновременно с поднятием ставки - намекает что развязка "не за горами"
думаю вас не удивлю если скажу что есть те кто держит в банках гривну на годовых гривневых депо. на проценты которые явно меньше ОВГЗ. так что если бы через пышный банк ОВГЗ продавали бы без сложных процедур оформления то народ бы вложился. 17% без налога такого в банках сейчас нет.
Российский банк ВТБ планирует свернуть бизнес украинской "дочки" до минимума, оставив лишь одно отделение. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники. ВТБ так и не сумел продать свои украинские активы, поэтому ради уменьшения операционных расходов было решено закрыть практически все отделения банка. Их количество сократится до пяти на конец мая. Во второй половине года останется лишь одно отделение."Конечная задача банка – продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию", – заявил источник. Стоит отметить, что ВТБ неоднократно планировал продать свои украинские активы, после того как украинские власти ввели санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур. Кроме того НБУ не одобрил ни одной из заявок от потенциальных покупателей