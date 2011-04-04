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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:54

  Вкладчик1234 написав:
  bub-har написав:
  Вкладчик1234 написав:Спрос на ОВГЗ резко упал
Пора подымать ставки-гулять так гулять,тем более впереди осень,а там желающих будет ещё меньше!

Да, если ставки не повышать - то начнётся исход, и фиксация прибыли.
С другой стороны - кто последний зайдёт (по любой ставке) - тот и оплатит пикничок (как в любой пирамиде)

И сокращение сроков, одновременно с поднятием ставки - намекает что развязка "не за горами"


думаю вас не удивлю если скажу что есть те кто держит в банках гривну на годовых гривневых депо. на проценты которые явно меньше ОВГЗ.
так что если бы через пышный банк ОВГЗ продавали бы без сложных процедур оформления то народ бы вложился. 17% без налога такого в банках сейчас нет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:02

Re: Байки про банки і не тільки....

  chipmunk написав:Пінбанк подвійна вигода, якщо

де про це можна прочитати на офсайті?
шукав шукав і .. незнайшов
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:если бы через пышный банк ОВГЗ продавали бы без сложных процедур оформления


пару років тому - продавали!
але лавочка закрилась... жаль
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:есть те кто держит в банках гривну на годовых гривневых депо
Думаю люди ещё помнят многократную девальвацию и не всех можно заманить на годовые гривневые депо,тем более на пороге грандиозного шухера!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:54

  Scholar написав:
  zzzzzz написав:
Российский банк ВТБ планирует свернуть бизнес украинской "дочки" до минимума, оставив лишь одно отделение. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники. ВТБ так и не сумел продать свои украинские активы, поэтому ради уменьшения операционных расходов было решено закрыть практически все отделения банка. Их количество сократится до пяти на конец мая. Во второй половине года останется лишь одно отделение."Конечная задача банка – продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию", – заявил источник. Стоит отметить, что ВТБ неоднократно планировал продать свои украинские активы, после того как украинские власти ввели санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур. Кроме того НБУ не одобрил ни одной из заявок от потенциальных покупателей

Кто свернется следующим?

*З ВТБ зрозуміло: de iure - банк, але це як наявність піпіськи у імпотента :oops:
*Також можливо :arrow: https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 180101.pdf
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:39

  ТИХИЙ написав:*З ВТБ зрозуміло: de iure - банк, але це як наявність піпіськи у імпотента :oops:

Уход по той или иной причине каждого следующего банка, объективно можно расценивать, как климакс БС.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:55

ФГВФЛ увеличил выплаты вкладчикам Диаманта из четвертой очереди ( 200+ ) с 15% до 25%


http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 06:01

А физики в гривневые ОВГЗ идут хорошо.
Уже 886 млн.грн

За неделю +50 млн грн
За месяц +290 млн грн
За два месяца +586 млн
С начала года +704 млн грн

По-моему скорость притока ускоряется в начале года было всего на 182 млн , а сегодня уже 886 млн.

( данные только по гривневым ОВГЗ физ.лиц )
Живите своим умом!
zzzzzz
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