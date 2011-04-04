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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:18
Заказал себе справку о доходах за 2017 год на сайте налоговой. Все мои кешбеки поквартально просумировали и выдали: Альфы Идеи Таси Универсала(Моно) Форварда. Даже подарок от профсоюза на новый год светится. А вот Привата нету.
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pavyak
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