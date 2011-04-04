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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Заказал себе справку о доходах за 2017 год на сайте налоговой. Все мои кешбеки поквартально просумировали и выдали: Альфы Идеи Таси Универсала(Моно) Форварда. Даже подарок от профсоюза на новый год светится. А вот Привата нету.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 08:15

долларовые депо в привате еще на 0,25 просели
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 23:49

  pavyak написав:Заказал себе справку о доходах за 2017 год на сайте налоговой. Все мои кешбеки поквартально просумировали и выдали: Альфы Идеи Таси Универсала(Моно) Форварда. Даже подарок от профсоюза на новый год светится. А вот Привата нету.

А можно в двух словах как заказать такую справку? Бывает нужна справка о доходах...
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 00:20

  serg1974 написав:
  pavyak написав:Заказал себе справку о доходах за 2017 год на сайте налоговой. Все мои кешбеки поквартально просумировали и выдали: Альфы Идеи Таси Универсала(Моно) Форварда. Даже подарок от профсоюза на новый год светится. А вот Привата нету.

А можно в двух словах как заказать такую справку? Бывает нужна справка о доходах...

viewtopic.php?p=4002134#p4002134
casper12
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 05:42

  Гурман написав:долларовые депо в привате еще на 0,25 просели

І по євро 1.5% до оподаткування по всіх строках.
Цікаво хто їм валюту на зберігання несе ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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