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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:18
Re: Байки про банки і не тільки....
Заказал себе справку о доходах за 2017 год на сайте налоговой. Все мои кешбеки поквартально просумировали и выдали: Альфы Идеи Таси Универсала(Моно) Форварда. Даже подарок от профсоюза на новый год светится. А вот Привата нету.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:02
Квесторе_поверніться
Макс чистыми по коротким 17%
Налоги брокер снимает
Живите своим умом!
Додано: Суб 07 кві, 2018 23:49
А можно в двух словах как заказать такую справку? Бывает нужна справка о доходах...
Додано: Нед 08 кві, 2018 00:20
viewtopic.php?p=4002134#p4002134
Додано: Нед 08 кві, 2018 05:42
І по євро 1.5% до оподаткування по всіх строках.
Цікаво хто їм валюту на зберігання несе ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 08 кві, 2018 06:53
Re: Байки про банки і не тільки....
А кто несет валюту в рашабанки?
Давно не спрашивал, шо там в Пибке, потачка в 5000 грн в день осталась?
Шо теперь делать вкладчикам-одесситам ВаТаБанка, ездить в Киев за вкладом?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Нед 08 кві, 2018 08:13
Re: Байки про банки і не тільки....
мы ж к вам ездим за улыбками 1-го апреля
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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