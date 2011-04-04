Но-но-но! Попрошу его называть исключительно, как Мишка-одессит
Толпу набирает, небось, из недовольных вкладчиков рашистских банок? ))))
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:22
Re: Байки про банки і не тільки....
Но-но-но! Попрошу его называть исключительно, как Мишка-одессит
Толпу набирает, небось, из недовольных вкладчиков рашистских банок? ))))
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:41
Re: Байки про банки і не тільки....
Вже можна називати, Мишка-європейчик
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