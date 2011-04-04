Но-но-но! Попрошу его называть исключительно, как Мишка-одессит
Толпу набирает, небось, из недовольных вкладчиков рашистских банок? ))))
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:22
Re: Байки про банки і не тільки....
Но-но-но! Попрошу его называть исключительно, как Мишка-одессит
Толпу набирает, небось, из недовольных вкладчиков рашистских банок? ))))
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:41
Re: Байки про банки і не тільки....
Вже можна називати, Мишка-європейчик
Додано: Нед 08 кві, 2018 16:28
БМ Банк оголосив про “дострокове припинення зобов‘язань, пов`язаних із здійсненням банківської діяльності” та запропонував клієнтам звернутись до відділення банку за адресою м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122 , для отримання належних коштів та закриття рахунків.
“У разі відсутності вкладника та іншого кредитора у місці виконання зобов`язання або ухилення його від прийняття виконання зобов`язання, АТ «БМ БАНК» у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора перерахує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, належні вкладнику або іншому кредитору, у депозит нотаріуса Київського міського нотаріального округу відповідно до законодавства України”, - уточнюється в повідомленні.
Додано: Нед 08 кві, 2018 18:14
Re: Байки про банки і не тільки....
называю только своего Батю,хоть и жил он там только первые 3 года,но как он грит,я ж там родился.Бабка и прабабка из Котовска.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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