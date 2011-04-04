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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:22

Re: Байки про банки і не тільки....

Но-но-но! Попрошу его называть исключительно, как Мишка-одессит
Толпу набирает, небось, из недовольных вкладчиков рашистских банок? ))))
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:41

Re: Байки про банки і не тільки....

Binimovich написав:Но-но-но! Попрошу его называть исключительно, как Мишка-одессит

Вже можна називати, Мишка-європейчик :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 16:28

БМ Банк оголосив про “дострокове припинення зобов‘язань, пов`язаних із здійсненням банківської діяльності” та запропонував клієнтам звернутись до відділення банку за адресою м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122 , для отримання належних коштів та закриття рахунків.
“У разі відсутності вкладника та іншого кредитора у місці виконання зобов`язання або ухилення його від прийняття виконання зобов`язання, АТ «БМ БАНК» у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора перерахує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, належні вкладнику або іншому кредитору, у депозит нотаріуса Київського міського нотаріального округу відповідно до законодавства України”, - уточнюється в повідомленні.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  Binimovich написав:Мишка-одессит
называю только своего Батю,хоть и жил он там только первые 3 года,но как он грит,я ж там родился.Бабка и прабабка из Котовска.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:30

*Нацбанк потребовал от банкиров так перенастроить терминалы самообслуживания, чтобы они не принимали значительно поврежденных банкнот. Об этом говорится в телеграмме НБУ №50-0007/19399. Чиновники сообщили, что в аппараты при пополнении банковских счетов стали попадать нарочно поврежденные купюры. https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... -3867998?f
*Курс акций Сбербанка в понедельник оказался в топ-3 лидеров падения на Мосбирже: снижение достигло почти 20%. В последний раз такое дневное падение стоимости было только в 2008, когда до России докатился глобальный кризис. Сегодня биржевая стоимость банка снизилась на 1,5 трлн руб. Глава Сбербанка Г.Греф в отличие от главы ВТБ А.Костина не был включен в список новых санкций США, но крупнейший комбанк страны кредитовал компании, которые попали в "черный список". http://www.vestifinance.ru/articles/100075
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Обращаюсь ко всем. Нужна срочная помощь!

Как сегодня пополнить украинский долларовый счет третьего лица? Обратился в банк, там сказали, что это запрещено постановой НБУ. :shock: :shock: :shock:
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:47

Binimovich Свифтом запрещено?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:58

  Binimovich написав:Обращаюсь ко всем. Нужна срочная помощь!

Как сегодня пополнить украинский долларовый счет третьего лица? Обратился в банк, там сказали, что это запрещено постановой НБУ. :shock: :shock: :shock:


Только при наличии нотариальной доверенности. Есть еще какие-то исключения для договоров дарения с родственниками

Гуглите постанову НБУ 365 от сентября 2013го
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:00

Bosstone

Да, и любыми другими переводами тоже :|
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  Binimovich написав:пополнить украинский долларовый счет третьего лица?

Вроде никак. Действительно запрещено
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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