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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:04
Якщо в якомусь банку відмовлять у кредитному ліміті - це може погіршити кредитну історію?
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Zochan
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Додано: Вів 10 кві, 2018 14:19
Zochan написав:Якщо в якомусь банку відмовлять у кредитному ліміті - це може погіршити кредитну історію?
Ні.
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