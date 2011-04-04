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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:04
Якщо в якомусь банку відмовлять у кредитному ліміті - це може погіршити кредитну історію?
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Zochan
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Додано: Вів 10 кві, 2018 14:19
Zochan написав:Якщо в якомусь банку відмовлять у кредитному ліміті - це може погіршити кредитну історію?
Ні.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:09
Zochan написав:
Якщо в якомусь банку відмовлять у кредитному ліміті - це може погіршити кредитну історію?
сам запрос банка в убки о вашей кредитной истории ее уже ухудшает...
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Stringer
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:16
Stringer написав:
сам запрос банка в убки о вашей кредитной истории ее уже ухудшает..
а вы отличаете "кредитную историю" от "кредитного рейтинга" в УБКИ? даже интересно
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apollo
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:20
apollo написав: Stringer написав:
сам запрос банка в убки о вашей кредитной истории ее уже ухудшает..
а вы отличаете "кредитную историю" от "кредитного рейтинга" в УБКИ? даже интересно
конечно. рейтинг это просто цифры, а история включает в себя запросы и всю информацию о выданных кредитах
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Stringer
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Додано: Вів 10 кві, 2018 16:15
Stringer написав: apollo написав: Stringer написав:
сам запрос банка в убки о вашей кредитной истории ее уже ухудшает..
а вы отличаете "кредитную историю" от "кредитного рейтинга" в УБКИ? даже интересно
конечно. рейтинг это просто цифры, а история включает в себя запросы и всю информацию о выданных кредитах
История не включает в себя запросы.
Рейтинг может временно ухудшаться при большом числе запросов, но историю это испортить не может.
Абсурдность того, что запрос ухудшает историю, уже хотя бы в том, что запрос в БКИ не обязательно является следствием обращения клиента за кредитом или за повышением лимита.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 00:00
MASolomko написав:
Скорее другим банкам доступны не только сама кредитная история, но реестр запросов этой истории. Возможно, и много чего другого в зависимости от подписки
Видел я апишки трех основных бюро. Нет там реестров запросов. Много чего есть, от фото до всяких сопутствующих анкетных данных, включая телефоны третих лиц, но истории запросов не было
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