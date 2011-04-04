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Додано: Вів 10 кві, 2018 14:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Якщо в якомусь банку відмовлять у кредитному ліміті - це може погіршити кредитну історію?
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:19
Re: Байки про банки і не тільки....
Ні.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:09
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:20
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:15
История не включает в себя запросы.
Рейтинг может временно ухудшаться при большом числе запросов, но историю это испортить не может.
Абсурдность того, что запрос ухудшает историю, уже хотя бы в том, что запрос в БКИ не обязательно является следствием обращения клиента за кредитом или за повышением лимита.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Скорее другим банкам доступны не только сама кредитная история, но реестр запросов этой истории. Возможно, и много чего другого в зависимости от подписки
Додано: Сер 11 кві, 2018 00:00
Видел я апишки трех основных бюро. Нет там реестров запросов. Много чего есть, от фото до всяких сопутствующих анкетных данных, включая телефоны третих лиц, но истории запросов не было
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:54
Re: Байки про банки і не тільки....
Нужна помощь клуба.
Может ли банк и на каких основаниях списать комиссию за обслуживание карты за предыдущие 2-3 года, если ежегодно комиссия не была списана ранее?
Пример. Банк указывает на то, что карта есть допкой с годовым обслуживанием и за текущий год списывает комиссию, но за предыдущие года комиссия не списывалась.
Второй карты нет и в процессе использования двух карт в одно время не было.
Black Jack - White Business
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