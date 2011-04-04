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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:04

Re: Байки про банки і не тільки....

Якщо в якомусь банку відмовлять у кредитному ліміті - це може погіршити кредитну історію?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Zochan написав:Якщо в якомусь банку відмовлять у кредитному ліміті - це може погіршити кредитну історію?
Ні.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:09

  Zochan написав:Якщо в якомусь банку відмовлять у кредитному ліміті - це може погіршити кредитну історію?

сам запрос банка в убки о вашей кредитной истории ее уже ухудшает...
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Stringer написав:сам запрос банка в убки о вашей кредитной истории ее уже ухудшает..
а вы отличаете "кредитную историю" от "кредитного рейтинга" в УБКИ? даже интересно
apollo
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:20

  apollo написав:
  Stringer написав:сам запрос банка в убки о вашей кредитной истории ее уже ухудшает..
а вы отличаете "кредитную историю" от "кредитного рейтинга" в УБКИ? даже интересно

конечно. рейтинг это просто цифры, а история включает в себя запросы и всю информацию о выданных кредитах
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:15

  Stringer написав:
  apollo написав:
  Stringer написав:сам запрос банка в убки о вашей кредитной истории ее уже ухудшает..
а вы отличаете "кредитную историю" от "кредитного рейтинга" в УБКИ? даже интересно

конечно. рейтинг это просто цифры, а история включает в себя запросы и всю информацию о выданных кредитах

История не включает в себя запросы.
Рейтинг может временно ухудшаться при большом числе запросов, но историю это испортить не может.
Абсурдность того, что запрос ухудшает историю, уже хотя бы в том, что запрос в БКИ не обязательно является следствием обращения клиента за кредитом или за повышением лимита.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:58

Re: Байки про банки і не тільки....

Скорее другим банкам доступны не только сама кредитная история, но реестр запросов этой истории. Возможно, и много чего другого в зависимости от подписки :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 00:00

  MASolomko написав:Скорее другим банкам доступны не только сама кредитная история, но реестр запросов этой истории. Возможно, и много чего другого в зависимости от подписки :)

Видел я апишки трех основных бюро. Нет там реестров запросов. Много чего есть, от фото до всяких сопутствующих анкетных данных, включая телефоны третих лиц, но истории запросов не было
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:54

Re: Байки про банки і не тільки....

Нужна помощь клуба.
Может ли банк и на каких основаниях списать комиссию за обслуживание карты за предыдущие 2-3 года, если ежегодно комиссия не была списана ранее?
Пример. Банк указывает на то, что карта есть допкой с годовым обслуживанием и за текущий год списывает комиссию, но за предыдущие года комиссия не списывалась.
Второй карты нет и в процессе использования двух карт в одно время не было.
Black Jack - White Business
ruvex
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