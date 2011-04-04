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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:25

Re: Байки про банки і не тільки....

Faceless написав:
  MASolomko написав:Скорее другим банкам доступны не только сама кредитная история, но реестр запросов этой истории. Возможно, и много чего другого в зависимости от подписки :)

Видел я апишки трех основных бюро. Нет там реестров запросов. Много чего есть, от фото до всяких сопутствующих анкетных данных, включая телефоны третих лиц, но истории запросов не было
История запросов как раз есть, реализация может быть разная - по каждому запросу или же просто количество поквартально
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:51

  Binimovich написав:Обращаюсь ко всем. Нужна срочная помощь!
Как сегодня пополнить украинский долларовый счет третьего лица? Обратился в банк, там сказали, что это запрещено постановой НБУ. :shock: :shock: :shock:

Для регулярных перечислений может пригодиться на будущее: под валютный счет в Привате открываете карты- основную (на Вас) и дополнительную (на родственника).
Словам тесно, мыслям просторно
Colambus
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