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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:25
Faceless написав: MASolomko написав:
Скорее другим банкам доступны не только сама кредитная история, но реестр запросов этой истории. Возможно, и много чего другого в зависимости от подписки
Видел я апишки трех основных бюро. Нет там реестров запросов. Много чего есть, от фото до всяких сопутствующих анкетных данных, включая телефоны третих лиц, но истории запросов не было
История запросов как раз есть, реализация может быть разная - по каждому запросу или же просто количество поквартально
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Додано: Сер 11 кві, 2018 22:51
Для регулярных перечислений может пригодиться на будущее: под валютный счет в Привате открываете карты- основную (на Вас) и дополнительную (на родственника).
Словам тесно, мыслям просторно
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Додано: Чет 12 кві, 2018 07:16
Живите своим умом!
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Додано: Чет 12 кві, 2018 07:44
Предыдущие повышения на депозитах отразились никак.
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LuckyG
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Додано: Чет 12 кві, 2018 08:48
LuckyG написав:
Предыдущие повышения на депозитах отразились никак.
Ну если и щас повысят, то думаю, шо мелочь пузатая типа Вермута, Сичи, Земели ещё +1..2пп на свои "сезонные депо" таки докинут
... делайте хоть что-нибудь!
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