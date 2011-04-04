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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:25
Faceless написав: MASolomko написав:
Скорее другим банкам доступны не только сама кредитная история, но реестр запросов этой истории. Возможно, и много чего другого в зависимости от подписки
Видел я апишки трех основных бюро. Нет там реестров запросов. Много чего есть, от фото до всяких сопутствующих анкетных данных, включая телефоны третих лиц, но истории запросов не было
История запросов как раз есть, реализация может быть разная - по каждому запросу или же просто количество поквартально
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Додано: Сер 11 кві, 2018 22:51
Для регулярных перечислений может пригодиться на будущее: под валютный счет в Привате открываете карты- основную (на Вас) и дополнительную (на родственника).Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
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Додано: Чет 12 кві, 2018 07:16
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Додано: Чет 12 кві, 2018 07:44
Предыдущие повышения на депозитах отразились никак.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 08:48
LuckyG написав:
Предыдущие повышения на депозитах отразились никак.
Ну если и щас повысят, то думаю, шо мелочь пузатая типа Вермута, Сичи, Земели ещё +1..2пп на свои "сезонные депо" таки докинут
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 12 кві, 2018 08:56
Скай збираця з'їсти Січ, так шо в них є чим зайнятись... А Земкап міг би більш щасливу весну зробити
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 12 кві, 2018 10:53
clientage написав: LuckyG написав:
Предыдущие повышения на депозитах отразились никак.
Ну если и щас повысят, то думаю, шо мелочь пузатая типа Вермута, Сичи, Земели ещё +1..2пп на свои "сезонные депо" таки докинут
Себе дороже с такими связываться. Больше времени потом потратишь на беготню по фондам и по недополученным процентам. Это несерьезно) А подымать начнут осенью,если доллар серьезно попрет. Имхо.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:32
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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