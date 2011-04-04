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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:...вирішив погашати лише мінімальні платежі

и даж не собираюсь об этом задумываться
со свинорылом в принципе такого быть не может
а алень в принципе не сможет решить эту задачу
И вот для кого эта задача тада? Чиста для ПростоБанка, пожужжать/согреться :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Для омеракинізованих, які рахують не переплати, а місячні платежі. Для них чим платіж менший тим дорожчу(а отже Однозначно кращу) цяцю мона купити...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:Дассс, весёлые алени в ПростоБанке живут
Я так понял, шо упорядочили они свою выборку по УБЫВАНИЮ комисс за снятие налички с кредитки, т.е. Соломандра пумбы самая худшая


Посортовані по зростанню реал. ставки
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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В каком банке можно открыть карту в шекелях ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 09:42

  mustbe написав:В каком банке можно открыть карту в шекелях ?

В Израильском. :D
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:20

Добрый вечер всем!
Подскажите, пожалуйста, по каким картам можно получать кешбэк при покупке лекарств? Какая карта выгоднее всего для расчетов в аптеке?
cheetach
 
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