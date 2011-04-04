и даж не собираюсь об этом задумываться
со свинорылом в принципе такого быть не может
а алень в принципе не сможет решить эту задачу
И вот для кого эта задача тада? Чиста для ПростоБанка, пожужжать/согреться
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:31
Re: Байки про банки і не тільки....
и даж не собираюсь об этом задумываться
со свинорылом в принципе такого быть не может
а алень в принципе не сможет решить эту задачу
И вот для кого эта задача тада? Чиста для ПростоБанка, пожужжать/согреться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Для омеракинізованих, які рахують не переплати, а місячні платежі. Для них чим платіж менший тим дорожчу(а отже Однозначно кращу) цяцю мона купити...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:48
Re: Байки про банки і не тільки....
Посортовані по зростанню реал. ставки
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 14 кві, 2018 09:42
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:20
Добрый вечер всем!
Подскажите, пожалуйста, по каким картам можно получать кешбэк при покупке лекарств? Какая карта выгоднее всего для расчетов в аптеке?
Додано: Нед 15 кві, 2018 07:03
Re: Байки про банки і не тільки....
На даний момент найпростіший варіант від таскомбанку діє акція "Weekend card безкоштовно", якщо дадуть кред.ліміт можна отримувати 3% кб за кредитні.
Додано: Нед 15 кві, 2018 10:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Але то тільки в вихідні
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 15 кві, 2018 10:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Тільки у суботу та неділю!
Додано: Нед 15 кві, 2018 11:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Ну так, у вікенд, тому так і зветься
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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