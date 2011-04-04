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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 18:20

  cheetach написав:Добрый вечер всем!
Подскажите, пожалуйста, по каким картам можно получать кешбэк при покупке лекарств? Какая карта выгоднее всего для расчетов в аптеке?

Так и Фарсик дает 3% по выручалочке MAX,не зависимо от дня недели
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 19:21

  REA 1109 написав:Так и Фарсик дает 3% по выручалочке MAX,не зависимо от дня недели

Насколько я поняла из тарифов, у выручалочки МАХ максимальный размер кэшбэка ограничен в 500грн., у Таскомбанка - 1300грн. При покупке дорогого лекарства выручалочка МАХ несколько проигрывает, а для небольших трат она также будет очень полезна. Спасибо большое за помощь, завтра пойду открывать обе карты.
cheetach
 
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  #<1 ... 101102103104
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